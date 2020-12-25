Самодурова поставила лайк к комментарию с критикой судей на ЧР

Российская фигуристка Софья Самодурова в Instagram поставила лайк к комментарию с критикой судей на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске.

«Как достали уже со своими недокрутами эти клоуны, если не поставят, то цирка не будет», — написала одна из поклонниц фигуристки.

Спортсменка отреагировала на сообщение, поставив лайк.



После короткой программы Самодурова занимает десятое место.

Ранее Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию.