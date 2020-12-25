Самодурова поставила лайк к комментарию с критикой судей на ЧР
Андрей Черников
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Российская фигуристка Софья Самодурова в Instagram поставила лайк к комментарию с критикой судей на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске.
«Как достали уже со своими недокрутами эти клоуны, если не поставят, то цирка не будет», — написала одна из поклонниц фигуристки.
Спортсменка отреагировала на сообщение, поставив лайк.
После короткой программы Самодурова занимает десятое место.
Ранее Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию.