Нигматуллин прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение наставника Доменико Тедеско не продлевать контракт со столичным «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

«Игроки знают, что тренер уходит. Как ни крути, авторитет снижается. Плюсы в том, что «Спартак» продолжит бороться за высокие места вместе с тренером, который готовил команду», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Тедеско покинет свой пост летом 2021 года.



Ранее сообщалось о том, что Тедеско остается в «Спартаке» до конца сезона.