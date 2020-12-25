Усачева поделилась эмоциями от своего проката в короткой программе на ЧР
Андрей Черников
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Фигуристка Дарья Усачева поделилась эмоциями от своего проката в короткой программе на чемпионате России, передает РИА «Новости».
Напомним, Усачева занимает третье место, набрав 76,72 балла.
«Рада, что собрала все прыжки. Было очень-очень обидно, когда соскочила с ребра и споткнулась на дорожке. Постаралась, как могла, вытащить. Надеюсь, что получилось», — сказала спортсменка.
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