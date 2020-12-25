Усачева поделилась эмоциями от своего проката в короткой программе на ЧР

Фигуристка Дарья Усачева поделилась эмоциями от своего проката в короткой программе на чемпионате России, передает РИА «Новости».

Напомним, Усачева занимает третье место, набрав 76,72 балла.

«Рада, что собрала все прыжки. Было очень-очень обидно, когда соскочила с ребра и споткнулась на дорожке. Постаралась, как могла, вытащить. Надеюсь, что получилось», — сказала спортсменка.



Ранее Камила Валиева рассказала о причинах падения в короткой программе на ЧР.