Кутепов рассказал о реакции команды на уход Тедеско

Игрок московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о реакции команды на новость о том, что наставник красно-белых Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом, передает GQ.

«В каком-то смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они происходят довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать. Мы узнали об этом перед матчем с «Зенитом», — сказал Кутепов.

Контракт немецкого тренера со «Спартаком» действует до лета 2021 года.



Ранее сообщалось о том, что Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона.