Адвокат Широкова эмоционально отреагировал на решение суда

Вадим Лялин, адвокат экс-игрока сборной России Романа Широкова, отреагировал на решение суда, который приговорил его подзащитного к штрафу и общественным работам за избиение судьи Никиты Данченкова, передает «Чемпионат.com».

Напомним, инцидент произошел летом 2020 года во время матча любительских команд.

«Что касается стороны обвинения, это позиция грибков. Они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочки жизни. Это смешные люди, позор адвокатуры. Мы разорвали их в хлам», — сказал Лялин.



Ранее Данченков высказался о решении суда.