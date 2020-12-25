Тедеско отреагировал на заявление «Спартака» о продолжении сотрудничества

Московский «Спартак» выступил с заявлением о желании продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско.

Напомним, что после матча 19 тура Российской премьер-лиги Тедеско объявил о нежелании продлевать контракт со «Спартаком».

Тедеско отреагировал на заявление московского клуба.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Ранее Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.