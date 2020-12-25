«Спартак» принял решение доиграть сезон РПЛ под руководством Тедеско
Карен Саркисян
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Московский «Спартак» отказался от поиска нового главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, «Спартак» принял решение доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги под руководством Доменико Тедеско.
Напомним, что после матча 19 тура РПЛ Тедеско объявил о нежелании продлевать контракт с московским клубом.
Ранее Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.