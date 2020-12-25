Матицын высказался о решении CAS по иску WADA в отношении РУСАДА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Чемпионат.com».

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

По мнению министра, хорошо, что российских спортсменов отстранили лишь на два года.

Матицын считает, что Российская Федерация должна выстроить систему, чтобы не повторить ошибок прошлого.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — сказал он.

Ранее Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.