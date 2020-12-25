Российский боец высказался о драке Исмаилова и Минеева

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал драку бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что Исмаилов и Минеев вступили в конфликт на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве, который перерос в массовую драку.

По мнению бойца, это был спланированный акт от Минеева.

Шлеменко считает, что своим высокомерным поведением Минеев спровоцировал Исмаилова.

«Однозначно, вести себя так нельзя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство.