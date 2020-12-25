Российский боец высказался о драке Исмаилова и Минеева
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал драку бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что Исмаилов и Минеев вступили в конфликт на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве, который перерос в массовую драку.
По мнению бойца, это был спланированный акт от Минеева.
Шлеменко считает, что своим высокомерным поведением Минеев спровоцировал Исмаилова.
«Однозначно, вести себя так нельзя», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство.