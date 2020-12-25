Адвокат рассказал о последствиях драки Исмаилова и Минеева
Карен Саркисян
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Адвокат Андрей Князев рассказал о возможных последствиях драки российских бойцов смешанных единоборств MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что Исмаилов и Минеев вступили в конфликт на турнире Fight Nights Global Winner Cup в Москве, который перерос в массовую драку.
По словам адвоката, если драку расценят как мелкое хулиганство, то бойцам может грозить штраф или 15 суток ареста.
Князев отмечает, что в случаях группового хулиганства участникам может грозить до пяти лет лишения свободы по 213 статье.
«Если окажется, что сломано условно ребро, то может грозить и реальный срок», — добавил он.
Ранее сообщалось, что на Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство.