Ларионов высказался об игре молодежной сборной США
Карен Саркисян
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Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался об игре молодежной сборной Соединенных Штатов Америки (США), передает «Чемпионат.com».
По словам тренера, сборная США играет плотно и цепко в средней зоне.
Ларионов отмечает, что при игре против национальной команды Америки должна быть поддержка на всей площадке.
«Будем готовить ребят к тому, чтобы они знали, что чем меньше мы играем в своей зоне, тем больше играем в чужой», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.