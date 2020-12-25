Ларионов высказался об игре молодежной сборной США

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался об игре молодежной сборной Соединенных Штатов Америки (США), передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, сборная США играет плотно и цепко в средней зоне.

Ларионов отмечает, что при игре против национальной команды Америки должна быть поддержка на всей площадке.

«Будем готовить ребят к тому, чтобы они знали, что чем меньше мы играем в своей зоне, тем больше играем в чужой», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.