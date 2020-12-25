Ларионов уверен в победе сборной России над США на МЧМ-2021

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов выразил уверенность в победе над национальной командой Соединенных Штатов Америки (США) на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».

По мнению тренера, всегда надо отталкиваться от своей игры, быть единым кулаком и больше играть с шайбой.

Ларионов отмечает: кто контролирует шайбу — контролирует игру.

«Не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный матч и порадуют наших болельщиков победой», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.