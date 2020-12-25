Ларионов уверен в победе сборной России над США на МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Главный тренер сборной России Игорь Ларионов выразил уверенность в победе над национальной командой Соединенных Штатов Америки (США) на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает «Чемпионат.com».
По мнению тренера, всегда надо отталкиваться от своей игры, быть единым кулаком и больше играть с шайбой.
Ларионов отмечает: кто контролирует шайбу — контролирует игру.
«Не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный матч и порадуют наших болельщиков победой», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021.