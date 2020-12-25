На Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство
Карен Саркисян
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На российского бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.
Напомним, что боец стал участником массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве.
Сообщается, что после драки полицейские составили на Исмаилова административный протокол за мелкое хулиганство.
«Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»)», — сказал собеседник агентства.
Ранее стали известны подробности о травмах Исмаилова и Минеева.