На Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство

На российского бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Исмаилова составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС.

Напомним, что боец стал участником массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве.

Сообщается, что после драки полицейские составили на Исмаилова административный протокол за мелкое хулиганство.

«Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»)», — сказал собеседник агентства.

Ранее стали известны подробности о травмах Исмаилова и Минеева.