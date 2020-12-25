Исмаилов прокомментировал драку с Минеевым
Виктория Алексеева
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал свою драку с другим российским спортсменом Владимиром Минеевым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, передает ТАСС.
Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен. После произошедшего Исмаилов был доставлен в полицейский участок, где дал показания. Ему грозит административная ответственность.
«Доигрался? Похоже, да. Видимо, все это связано [с потасовкой]», — сказал Исмаилов.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности о травмах Исмаилова и Минеева.