Стали известны подробности о травмах Исмаилова и Минеева
Анастасия Мартыненко
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Стало известно, какие травмы получили бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев в результате своей драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС.
Оба спортсмены получили рассечения и травмы носа. Об этом проинформировал Рамазан Исмаилов, брат Исмаилова.
«Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка», — заявил он.
Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен.
Ранее сообщалось, что Олег Тактаров отреагировал на драку Минеева и Исмаилова.