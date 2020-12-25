Стали известны подробности о травмах Исмаилова и Минеева

Стало известно, какие травмы получили бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев в результате своей драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС.

Оба спортсмены получили рассечения и травмы носа. Об этом проинформировал Рамазан Исмаилов, брат Исмаилова.

«Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка», — заявил он.

Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров отреагировал на драку Минеева и Исмаилова.