Исмаилову после драки с Минеевым грозит административная ответственность

Бойцу Магомеду Исмаилову может грозить административная ответственность после драки с Владимиром Минеевым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что после драки Исмаилов был доставлен в полицию, однако в скором времени отпущен после того, как дал показания.

«В настоящее время бойца Исмаилова опрашивают полицейские. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток», — проинформировал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен.

Ранее сообщалось, что Исмаилов отпущен из полиции после драки с Минеевым.