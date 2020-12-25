Тренер Минеева высказался о драке с Исмаиловым

Тренер российского бойца Владимира Минеева Расул Магомедалиев высказался о драке с Магомедом Исмаиловым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup, передает Sport24.

Специалист отметил, что драка, произошедшая между бойцами, могла быть раскруткой их боя, однако пристыдил тех, кто накинулся на Минеева.

«Это не дело. Надо понимать, что это пиар, и парни сами разберутся между собой. Надо было их оставить разбираться вдвоем или разнимать. Зачем толпой в 15-20 человек на одного нападать, я не понимаю», — заявил Магомедалиев.

Инцидент произошел 22 декабря, бойцы вступили в октагоне в конфликт, который перерос в массовую драку. В дело была вынуждена вмешаться полиция, а турнир был остановлен.

Ранее сообщалось, что Исмаилов отпущен из полиции после драки с Минеевым.