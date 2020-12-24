Ковач заявил о готовности возглавить «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач заявил о готовности возглавить стан красно-белых. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, он с радостью рассмотрит предложение от столичного клуба, если оно поступит.

Напомним, что Ковач защищал цвета «народной команды» с 2005 по 2009 год, сумев за это время забить 13 мячей в 140 матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не делал предложения главному тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.