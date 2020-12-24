«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Фомину
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику столичного «Динамо» Даниилу Фомину. Об этом сообщает «СДЗД».
По информации источника, действующие чемпионы России активно следят за 23-летним футболистом национальной сборной и надеются приобрести его в ближайшее время.
Напомним, что Фомин перешел в стан бело-голубых в минувшее летнее трансферное окно из «Уфы» за €3,5 млн.
Ранее сообщалось, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 25 июля 2021 года.