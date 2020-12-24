Призер чемпионата мира назвала Валиеву фаворитом чемпионата России
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата России, передает официальный сайт телекомпании «Новый век».
Напомним, что чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.
По мнению Леоновой, у Валиевой очень хороший набор элементов в прыжковой части, и сама программа очень сбалансирована.
«Даже при чистом прокате Трусовой, победит Камила. Качественное катание от бога. Валиева просто космос», — добавила она.
Ранее фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате России.