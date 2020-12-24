WADA выступило с заявлением о решении суда отменить дисквалификацию китайского пловца

Швейцарский федеральный суд отменил дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна.

Сообщалось, что адвокаты Яна доказали, что один из судей Спортивного арбитражного суда (CAS) оставил расистские комментарии о Китае в социальных сетях.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте выступило с заявлением о решении суда.

«WADA предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой президент.

На данном этапе агентство не получило полного мотивированного решения суда, поэтому не может давать дальнейшие комментарии», — говорится в заявлении.

Напомним, что в феврале 2019 года китайский пловец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, оскорбил допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и был дисквалифицирован на 8 лет.

Сунь Ян — трехкратный олимпийский чемпион.

Ранее решение CAS по России назвали «душилово страны».