Ларионов оценил игру вратаря сборной России Аскарова

Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов оценил игру вратаря сборной России Ярослава Аскарова, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, приятно иметь такого вратаря, который может всю игру быть на высоте.

Ларионов считает, что Аскаров сыграл фантастически.

«Мы ждем от остальных ребят большего. Я так и сказал им после игры», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.

Финал турнира пройдет 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.