Акинфеев отреагировал на слухи о выдвижении в Госдуму
Анастасия Мартыненко
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слухи о том, что он может оказаться в Государственной думе.
«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что партия «Единая Россия» рассматривает несколько потенциальных кандидатов в Госдуму от Москвы. В числе них футболист Игорь Акинфеев, певицы Валерия и Алла Пугачева и комик Павел Воля.
Акинфеев в ответ на это опубликовал снимок в Instagram, где он показывает на эмблему ЦСКА.
«Единственная партия, в которой я состою», — написал он и добавил хэштег «не верьте слухам».
Ранее сообщалось, что в ЦСКА назвали слухами информацию о выдвижении Акинфеева в Госдуму.