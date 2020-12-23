Акинфеев отреагировал на слухи о выдвижении в Госдуму

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слухи о том, что он может оказаться в Государственной думе.

«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что партия «Единая Россия» рассматривает несколько потенциальных кандидатов в Госдуму от Москвы. В числе них футболист Игорь Акинфеев, певицы Валерия и Алла Пугачева и комик Павел Воля.

Акинфеев в ответ на это опубликовал снимок в Instagram, где он показывает на эмблему ЦСКА.

«Единственная партия, в которой я состою», — написал он и добавил хэштег «не верьте слухам».

Ранее сообщалось, что в ЦСКА назвали слухами информацию о выдвижении Акинфеева в Госдуму.