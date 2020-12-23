В организме Марадоны нашли следы психотропных веществ
Вадим Балканов
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Стали известны результаты обследования тела умершего бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Армандо Марадоны. Об этом сообщает Telam.
По информации источника, в организме экс-футболиста после смерти не были обнаружены следы алкоголя или наркотиков.
При этом отмечается, что анализ крови и мочи показал, что Марадона употреблял психотропные вещества в лечебных целях.
Эксперты считают, что злоупотребление подобными препаратами на фоне проблем с сердцем могло приблизить Марадону к смерти.
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