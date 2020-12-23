В организме Марадоны нашли следы психотропных веществ

Стали известны результаты обследования тела умершего бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Армандо Марадоны. Об этом сообщает Telam.

По информации источника, в организме экс-футболиста после смерти не были обнаружены следы алкоголя или наркотиков.

При этом отмечается, что анализ крови и мочи показал, что Марадона употреблял психотропные вещества в лечебных целях.

Эксперты считают, что злоупотребление подобными препаратами на фоне проблем с сердцем могло приблизить Марадону к смерти.

Ранее сообщалось, что домашний стадион московского «Спартака» будет переименован в 2021 году.