Гинер: мне нравится игровой стиль ЦСКА
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер поедлился мнением об игровом ситиле своей команды. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, главный тренер Виктор Гончаренко прививает армейцам красивый и живой футбол.
«Мне нравится игровой стиль ЦСКА. Если бы одна команда только выигрывала, а остальные проигрывали, то футбол потерял бы интерес. Проигрывает «Реал», и никто после этого не обсуждает отставку Зидана.
Они говорят о том, что было сделано неправильно, что не так сделал тренер или футболисты», — сказал Гинер.
Ранее сообщалось, что полузащитник Кевин Де Брейне находится в шаге от нового контракта с «Манчестер Сити».