Хабиб поблагодарил россиян за признание самым популярным спортсменом России

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан самым популярным спортсменом России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщалось, что 10% граждан России назвали Нурмагомедова спортсменом года.

Боец на своей странице в Instagram поблагодарил граждан за признание.

«Одно дело когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», — написал он.

Ранее Хабиб назвал сумму для богатой жизни в Дагестане.