Хабиб поблагодарил россиян за признание самым популярным спортсменом России
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан самым популярным спортсменом России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщалось, что 10% граждан России назвали Нурмагомедова спортсменом года.
Боец на своей странице в Instagram поблагодарил граждан за признание.
«Одно дело когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», — написал он.
Ранее Хабиб назвал сумму для богатой жизни в Дагестане.