Гинер раскритиковал Черчесова за высказывания в адрес нападающего ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча Лиги наций со сборной Сербией (0:5) Черчесов жестко высказался в адрес нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По мнению президента, руководитель не может позволять себе оскорблять человека, который не может ему ответить.

Гинер считает, что своим высказыванием Черчесов унизил сам себя.

«Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком. А почему он позволяет себе оскорблять игроков?» — добавил он.

Ранее Гинер не попал в исполнительный комитет РФС