Гинер ответил на вопрос о будущем Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в СМИ сообщалось, что Гончаренко покинет ЦСКА после первой части сезона.

По словам президента, что будет завтра — он не знает.

Гинер отмечает, что ему нравится стиль игры ЦСКА при Гончаренко.

«Команда играет, она молодая и живая. Наверное, бывают и провалы, но это футбол», — добавил он.

Ранее Гинер не попал в исполнительный комитет РФС