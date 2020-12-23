Гинер ответил на вопрос о будущем Гончаренко
Карен Саркисян
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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о будущем главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в СМИ сообщалось, что Гончаренко покинет ЦСКА после первой части сезона.
По словам президента, что будет завтра — он не знает.
Гинер отмечает, что ему нравится стиль игры ЦСКА при Гончаренко.
«Команда играет, она молодая и живая. Наверное, бывают и провалы, но это футбол», — добавил он.