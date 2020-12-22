Орешкин стал председателем совета директоров Первого канала
Карен Саркисян
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Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Максим Орешкин стал председателем совета директоров Первого канала, сообщает официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сообщается, что государство увеличит уставной капитал Первого канала.
Напомним, что Орешкин также возглавляет совет директоров ПФК ЦСКА.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.