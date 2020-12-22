Экс-фигурист Ставиский оценил шансы Плющенко достичь уровня Тутберидзе

Экс-фигурист Максим Ставиский оценил шансы Евгения Плющенко достичь уровня Этери Тутберидзе на тренерском поприще.

«Способен ли Плющенко стать специалистом уровня Тутберидзе? По своему потенциалу вполне. Видно, что он очень хочет этого», — передает слова Ставиского RT.

Также Ставиский отметил, что Тутберидзе — прекрасный руководитель, который смог найти лед, хореографов и специалистов, способных поставить спортсменам технику прыжков.



Ранее Плющенко отреагировал на решение Алены Косторной сняться с чемпионата России.