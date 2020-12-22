Икер Касильяс вернулся в мадридский «Реал»
Карен Саркисян
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Икер Касильяс вернулся в мадридский «Реал».
«Реал» на объявил о назначении Касильяса на пост ассистента генерального менеджера.
«Касильяс — легенда «Реала». Он олицетворяет ценности нашей команды и является лучшим вратарем в ее истории. Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.
Икер Касильяс провел 725 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Бензема гордится тем, что опередил Месси и Роналду.