Икер Касильяс вернулся в мадридский «Реал».

«Реал» на объявил о назначении Касильяса на пост ассистента генерального менеджера.

«Касильяс — легенда «Реала». Он олицетворяет ценности нашей команды и является лучшим вратарем в ее истории. Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов», — говорится в заявлении на официальном сайте мадридского клуба.

Икер Касильяс провел 725 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Бензема гордится тем, что опередил Месси и Роналду.