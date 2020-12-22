РПЛ опубликовала результаты проверки столкновений болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала результаты проверки столкновений болельщиков петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Напомним, потасовка между болельщиками произошла 16 декабря на стадионе сине-бело-голубых.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск зрителей на матч не более 2300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. Также «Зенит» выделил 100 билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский», чтобы они могли подготовить перформанс к матчу.

Гостевая квота на игру отсутствовала, но фанаты «Спартака» смогли приобрести билеты у перекупщиков. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей. Группа болельщиков красно-белых начала скандировать кричалки в поддержку команды, а с нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, ударив фанатов гостевой команды. Около 100 болельщиков сине-бело-голубых хотели проникнуть на сектор болельщиков красно-белых.

За участие в драке задержаны пять поклонников «Зенита» и четыре — «Спартака». Четверых болельщиков приговорили к административному аресту. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»).

Ранее сообщалось о том, что Леонарду Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».