Каррера уволен из АЕКа

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера уволен из греческого АЕКа, сообщает сайт команды.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. Также команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе.

С 2016 по 2018 год специалист возглавлял московский «Спартак».



Ранее сообщалось о том, что Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера АЕК.