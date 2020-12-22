Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что Алексей Миранчук готов сыграть в матче Серии А против «Болоньи», передает Football Italia.

«Было время, когда у нас отсутствовали Малиновский, Иличич и Пашалич. Сейчас они восстановились. Миранчук доступен. С выздоровлением этих игроков у нас больше шансов», — сказал Гасперини.

Напомним, встреча состоится 23 декабря.



Ранее Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» над «Ромой».