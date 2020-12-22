Фигуристка Боброва: я не веду счет деньгам
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала на YouTube-канале журналиста Василия Конова о том, что не привыкла считать деньги.
«Я не веду счет деньгам. Мы получаем неплохие деньги. Они складываются в копилку. Я не бегу сразу покупать третье авто. Они складываются, складываются, потом еще шоу, . Раз купили что-то, что-то осталось», — сказала Боброва.
Напомним, также Боброва является чемпионкой Европы 2013 года.
Ранее сообщалось о том, что Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию.