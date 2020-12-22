Фигуристка Боброва: я не веду счет деньгам

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала на YouTube-канале журналиста Василия Конова о том, что не привыкла считать деньги.

«Я не веду счет деньгам. Мы получаем неплохие деньги. Они складываются в копилку. Я не бегу сразу покупать третье авто. Они складываются, складываются, потом еще шоу, . Раз купили что-то, что-то осталось», — сказала Боброва.

Напомним, также Боброва является чемпионкой Европы 2013 года.



Ранее сообщалось о том, что Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию.