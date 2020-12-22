Агент не исключил возвращения Карреры в «Спартак»

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-наставника московского «Спартака», оценил шансы итальянца вновь возглавить красно-белых, передает «РБ-Спорт».

«Каррера не покинул АЕК. Данная информацию не соответствует действительности. Возможно, он вернется в «Спартак», но сейчас он тренирует греческий клуб», — сказал Д'Амико.

Также агент отметил, что красно-белые еще не выходили на связь.



Ранее сообщалось о том, что Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера АЕКа.