Агент не исключил возвращения Карреры в «Спартак»
Андрей Черников
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Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-наставника московского «Спартака», оценил шансы итальянца вновь возглавить красно-белых, передает «РБ-Спорт».
«Каррера не покинул АЕК. Данная информацию не соответствует действительности. Возможно, он вернется в «Спартак», но сейчас он тренирует греческий клуб», — сказал Д'Амико.
Также агент отметил, что красно-белые еще не выходили на связь.
Ранее сообщалось о том, что Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера АЕКа.