Бабаев прокомментировал неизбрание Гинера в исполком РФС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал неизбрание президента клуба Евгения Гинера в исполком Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат.com».

«Не избрали Гинера? Это демократия. Бывает, бывает. Все клубы тоже должны попробовать. Евгений Леннорович остается авторитетным человеком в нашем футболе», — сказал Бабаев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают второе место, набрав 37 очков.



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