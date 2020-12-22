Тарасова не поедет на ЧР по фигурному катанию по состоянию здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, что не поедет на чемпионат России по фигурному катанию, передает ТАСС.

«Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду. Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят», — сказала Тарасова.

Соревнования пройдут с 24 по 26 декабря в Челябинске.



Ранее сообщалось о том, что Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию.