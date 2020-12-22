Валуев рассказал о своем отношении к США
Карен Саркисян
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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Российской Федерации (РФ) Николай Валуев на веб-конференции рассказал о своем отношении к Соединенным Штатам Америки (США).
По словам депутата, как бы он ни относился к США, к сожалению, РФ вынуждена к ней как-то относиться.
Валуев отмечает, что в Америке ссорятся на выборах, а в России скачет рубль.
«Нам не стоит ждать конкретно от политического истеблишмента США никакого к нам расположения, никогда и ни в какие времена», — добавил он.
Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.