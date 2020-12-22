Валуев рассказал о своем отношении к США

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Российской Федерации (РФ) Николай Валуев на веб-конференции рассказал о своем отношении к Соединенным Штатам Америки (США).

По словам депутата, как бы он ни относился к США, к сожалению, РФ вынуждена к ней как-то относиться.

Валуев отмечает, что в Америке ссорятся на выборах, а в России скачет рубль.

«Нам не стоит ждать конкретно от политического истеблишмента США никакого к нам расположения, никогда и ни в какие времена», — добавил он.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.