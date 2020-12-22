Олимпийская чемпионка отметила красивые ноги и грудь Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова отметила красивые ноги и грудь российской фигуристки Алины Загитовой.

Напомним, что в конце 2019 года Загитова приостановила профессиональную карьеру и начала работать ведущей в шоу «Ледниковый период».

По мнению Бобровой, Загитова прекрасна как женщина, у нее красивые ноги и грудь.

Фигуристка отмечает, что это очень красиво, но для спорта нужна другая форма.

«И зачем ей садиться на диеты ради того, чтобы вернуться в спорт?» — добавила она.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.