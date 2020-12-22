Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера АЕК

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера афинского АЕК, сообщает Sportime.

По информации источника, Каррера будет уволен с поста главного тренера афинского клуба 22 декабря.

После 12 туров чемпионата Греции АЕК набрал 24 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».