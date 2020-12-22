Журналист назвал время отставки Гончаренко из ЦСКА

Спортивный журналист Василий Уткин в Youtube-канале Василия Уткина высказался о главном тренера московского ЦСКА Викторе Гончаренко.

По мнению журналиста, главный тренер ЦСКА находится в тупике.

Уткин ставит под сомнение терпеливость и тактичность Гончаренко.

«Я абсолютно уверен, что если ЦСКА не решится на смену тренера сейчас, то обязательно сделает это весной. Ну, за исключением того случая, если ЦСКА все же выиграет чемпионство», — добавил он.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.