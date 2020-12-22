Журналист назвал время отставки Гончаренко из ЦСКА
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Василий Уткин в Youtube-канале Василия Уткина высказался о главном тренера московского ЦСКА Викторе Гончаренко.
По мнению журналиста, главный тренер ЦСКА находится в тупике.
Уткин ставит под сомнение терпеливость и тактичность Гончаренко.
«Я абсолютно уверен, что если ЦСКА не решится на смену тренера сейчас, то обязательно сделает это весной. Ну, за исключением того случая, если ЦСКА все же выиграет чемпионство», — добавил он.
Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.