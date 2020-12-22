Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»
Карен Саркисян
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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, кандидатура Жардима серьезно рассматривается руководством «Спартака».
Сообщается, что тренер запросил у московского клуба зарплату около €6 млн.
Напомним, что в сезоне-2016/2017 «Монако» под руководством Леонарду Жардима стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.