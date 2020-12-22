Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, кандидатура Жардима серьезно рассматривается руководством «Спартака».

Сообщается, что тренер запросил у московского клуба зарплату около €6 млн.

Напомним, что в сезоне-2016/2017 «Монако» под руководством Леонарду Жардима стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.