Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях Загитовой и Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова рассказала об отношениях российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Напомним, что Загитова и Медведева тренируются в группе Этери Тутберидзе.

По словам олимпийской чемпионки, Загитова и Медведева хорошо общаются и сидят рядом в раздевалке.

Боброва считает, что друг другу глотки грызть фигуристки должны на льду.

«Люди накручивают», — добавила она.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.