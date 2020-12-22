Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях Загитовой и Медведевой
Карен Саркисян
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова рассказала об отношениях российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Напомним, что Загитова и Медведева тренируются в группе Этери Тутберидзе.
По словам олимпийской чемпионки, Загитова и Медведева хорошо общаются и сидят рядом в раздевалке.
Боброва считает, что друг другу глотки грызть фигуристки должны на льду.
«Люди накручивают», — добавила она.
Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.