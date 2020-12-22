РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит работу, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает РИА «Новости».

Напомним, что по решению CAS российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до декабря 2022 года.

«РУСАДА настроено работать в максимально тесном и конструктивном сотрудничестве с WADA по всем пунктам решения CAS. Наше агентство продолжит борьбу с допингом и будет защищать права чистых спортсменов в новых реалиях судебного решения», — говорится в заявлении антидопингового агентства.

Ранее Павел Кулижников заразился коронавирусом.