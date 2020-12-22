Комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА
Карен Саркисян
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале высказался относительно следующего главного тренера московского ЦСКА.
Напомним, что в СМИ сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинет московский клуб после первой части сезона.
По мнению комментатора, в российском топ-клубе должен работать российский тренер.
Черданцев считает, что такой тренер у ЦСКА есть.
«Думаю, Игнашевич справится. Серьезный, харизматичный, жесткий. Ну и опыт огромный — почти 400 матчей за ЦСКА. То, что надо», — написал он.
Ранее Влашич пообещал болельщикам ЦСКА титул чемпионов России.