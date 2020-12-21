Орлов считает, что «Спартаку» нужно строить новую команду
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах московского «Спартака».
По его мнению, руководству красно-белых стоит задуматься о том, чтобы начать строить новую команду.
«Основания причина ухода Тедеско — он понял, что не будет ключевой фигурой при построении состава. А им надо создавать новую команду, потому что для «Спартака» Георгий Джикия и Самюэль Жиго — не самые лучшие защитники.
На это необходимо смотреть реально», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.