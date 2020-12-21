Главный тренер «Аякса» прокомментировал освобождение из-под ареста Промеса

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал освобождение из-под ареста бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, передает De Telegraaf.

По словам тренера, он поставил условия перед Промесом, но не собирается ничего объяснять.

Хаг отмечает, что нет причин, по которым полузащитник не должен играть.

«В этом году нам очень нужны все игроки, каждые три-четыре дня у нас тяжелые матчи», — добавил он.

Напомним, что Квинси Промес во время вечеринки в июле ранил ножом члена семьи.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал освобождение из-под ареста.