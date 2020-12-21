Влашич: я предан ЦСКА и до конца буду с ним

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит», передает «Спорт-Экспресс».

По словам полузащитника, он старается не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от разговоров футбольной общественности.

Влашич отмечает, что у него нет социальных сетей и он не хочет читать критику и слухи.

«Я предан ЦСКА и до конца буду с ним», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.