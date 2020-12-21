Влашич: я предан ЦСКА и до конца буду с ним
Карен Саркисян
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном переходе в петербургский «Зенит», передает «Спорт-Экспресс».
По словам полузащитника, он старается не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от разговоров футбольной общественности.
Влашич отмечает, что у него нет социальных сетей и он не хочет читать критику и слухи.
«Я предан ЦСКА и до конца буду с ним», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.