НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021
Национальная хоккейная лига официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Состав дивизионов:
Северный: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз»;
Восточный: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;
Центральный: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз»;
Западный: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз».
Сообщается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона.
Ранее была официально утверждена новая дата начала сезона НХЛ.